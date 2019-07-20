0553 313 94 23

Tarihi çınar ağaçlarında bakım devam ediliyor

İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan ve kent sakinlerine nefes aldıran tescilli anıt ağaçların bakım çalışmalarına devam ediliyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:57
Tarihi çınar ağaçlarında bakım devam ediliyor

İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan ve kent sakinlerine nefes aldıran tescilli anıt ağaçların bakım çalışmalarına devam ediliyor.


Kocaeli İzmit ilçesi kent merkezinde bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinin bulunduğu Yürüyüş Yolundaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile tedavisine başlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde tedavilerine hızla devam edilen asırlık çınarların, kovuk ve çürüklerinin tedavisi sürüyor. Yürüyüş Yolu üzerindeki asırlık çınarların, önümüzdeki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilmelerde can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için gerçekleştirilen tedavi çalışmaları, İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yapılıyor. Akademik çalışma ile ağaçlardaki çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla tespit ediliyor. Tedavi süreci isteyen ağaçları belirlenmesinden sonra Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk olarak ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükleri temizliyor. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürülüyor. İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için kapatma işlemi gerçekleştiriliyor.


Büyükşehir Belediyesi Orman Mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolunda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde, ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen çürüklerin olabileceği kanısına varıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ağaçların iç kısım durumlarının tespiti için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile işbirliğinin yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan işbirliği kapsamında Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş Yolundaki asırlık ağaçlarda yapılacak olan tedaviler sonucunda ağaç devrilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası açıldı
    1. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    2. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    3. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    4. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    5. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    6. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    7. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    8. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    9. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    10. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    11. Bitlis’in düşman işgalinden..
    12. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    13. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    14. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    15. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    16. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    17. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    18. Malını sevmenin ölçüsü
    19. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    20. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
    21. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
    22. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    23. ‘Altınkale’ projesi, 40 bin metrakare..
    24. İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?
    25. Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 10..
    26. Husilerden Suudi Arabistan'daki hava..
    27. Mazeretlere sığınana ders
    28. ABD'li ressamdan özel çocuklara "sanat..
    29. Ümraniye'de 29 katlı inşaatta yangın
    30. Alaşehir’in projesi ABD’de dünyanın en..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'