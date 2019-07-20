Tarihi çınar ağaçlarında bakım devam ediliyor

İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan ve kent sakinlerine nefes aldıran tescilli anıt ağaçların bakım çalışmalarına devam ediliyor.

Kocaeli İzmit ilçesi kent merkezinde bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinin bulunduğu Yürüyüş Yolundaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile tedavisine başlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde tedavilerine hızla devam edilen asırlık çınarların, kovuk ve çürüklerinin tedavisi sürüyor. Yürüyüş Yolu üzerindeki asırlık çınarların, önümüzdeki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilmelerde can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için gerçekleştirilen tedavi çalışmaları, İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yapılıyor. Akademik çalışma ile ağaçlardaki çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla tespit ediliyor. Tedavi süreci isteyen ağaçları belirlenmesinden sonra Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk olarak ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükleri temizliyor. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürülüyor. İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için kapatma işlemi gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Orman Mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolunda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde, ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen çürüklerin olabileceği kanısına varıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ağaçların iç kısım durumlarının tespiti için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile işbirliğinin yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan işbirliği kapsamında Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş Yolundaki asırlık ağaçlarda yapılacak olan tedaviler sonucunda ağaç devrilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.