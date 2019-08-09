0553 313 94 23

Tarihi çarşıda bayram bereketi

Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı esnafı, Kurban Bayramı dolayısıyla bereketli günler geçiriyor

09 Ağustos 2019 Cuma 14:44
Tarihi çarşıda bayram bereketi

HATAY (AA) - Kurban Bayramı öncesinde, baharatçı ve künefeciler başta olmak üzere Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da hareketlilik yaşanıyor.

Baharatçıdan kalaycıya, ayakkabıcıdan tatlıcılara çok sayıda dükkanın bulunduğu, İpek Yolu üzerinde yer alan ve 15 farklı girişi bulunan tarihi çarşıda esnaf, bayram öncesi bereketli günler geçiriyor.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde birçok ihtiyacını karşılamak üzere geldiği tarihi çarşıda alışveriş yaparak esnafın da yüzünü güldürüyor.

Çarşı esnafından Metin Akın, dükkanında giysi sattığını, bayramın da bereketiyle geldiğini ve işlerinin açıldığını söyledi.

Bu hareketliliğin bayramdan sonra da devam etmesini dileyen Akın, tüm esnaf arkadaşlarının karlı bir hafta geçirmelerini temenni etti.

Ayakkabıcı esnafı İbrahim Deviren de bayram haftası öncesinde işlerin istedikleri gibi gimediğini ancak bayram dolayısıyla satışlarının arttığını anlattı.

Deviren, çarşıdaki dükkanların cumartesi günü gece geç saatlere kadar açık olacağını da sözlerine ekledi.

Tarihi Kurşunlu Han içinde kafe işletmeciliği yapan Mehmet Çağlar ise dükkanına gelenlerin en çok künefeyi tercih ettiğini belirterek, "Böylece bayram yoğunluğundan biz de nasipleniyoruz. Gerek yerli halkın gerekse şehir dışından gelen ziyaretçilerin Antakya'nın meşhur künefesini tercih etmesi sevindirici." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:44
  1. alışveriş
  2. Hatay
  3. Kurban Bayramı
  4. Tarihi Uzun Çarşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bucak’ta Kurban bayramı hazırlıkları
    1. Bucak’ta Kurban bayramı hazırlıkları
    2. Ticari araçın çarptığı iki çocuk..
    3. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    4. Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi..
    5. Teşrik Tekbirinin anlamı nedir? Teşrik..
    6. Başkan Demirtaş: “Bayram süresince..
    7. Ekran, fiziksel aktiviteye rağmen..
    8. Büyükşehir temizlik personeline ‘Sıfır..
    9. Dünya 3.’sü oldu
    10. Bursa'da servis minibüsünün çarptığı..
    11. Bakan Çavuşoğlu’ndan Başkan Demir’e..
    12. "Bayramda dikkatli beslenmeliyiz"
    13. Sason’da otomobil şarampole..
    14. Kutsal topraklarda 500 Sağlık..
    15. Bilecik’te Kurban Bayramı süresince..
    16. Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı
    17. Nevşehir’de bayram öncesi trafik..
    18. Ot yangını korkuttu
    19. Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı..
    20. Kurban eti 1 gün bekletilmeli
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!