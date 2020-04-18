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Aktüel

Tarihi caminin haziresinde define kazısına soruşturma

2020-04-18 17:35:22 -
Tarihi caminin haziresinde define kazısına soruşturma

EDİRNE (AA) - Tarihi caminin haziresinde define maksadıyla yapılan kazı hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasım Paşa Cami haziresinde 2 metre derinliğinde 1,5 metre genişliğinde çukur açıldığını tespit eden yetkililer, durumu Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ekipleri ile bölgeye giden Edirne Müze Müdürlüğü uzmanları çukurun define bulma maksadıyla kazıldığını belirledi. Açılan çukurun kenarında da insan kemikleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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