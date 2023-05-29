Tarihi büyük keşif! Marsta Kızıl gezegen, meğer 3-4 milyar yıl önce... Tarihe ışık tutacak, İlk defa görüntülendi

Mars'ta uyduların çektiği yüzey görüntüleri heyecanlandırdı. Kızıl Gezegen olarak geçen Mars'ın 3-4 milyar yıl öncesinde hiç de öyle olmadığı görüldü. İncelemelerin ardından bilim adamlarının keşifleri Dünya ile Mars arasında öyle bir benzerlik buldu ki, duyanlar hayret etti.

Mars'ın kuzey yarım küresinde bilim adamları öyle bir şey keşfetti ki, görenler şoke oldu. Mars kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer kaynağına ev sahipliğini yaptığını gösterdiğini belirtti. İşte heyecanlandıran keşfin detayları....

GENİŞ YER ALTI SUYU

Mars'ın kuzey yarım küresindeki kraterlerde, Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer altı suyu sistemine ev sahipliği yaptığını gösteren jeolojik izler tespit edildi.

Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi..

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars uydularının bulgularını inceleyen gökbilimciler, sonuçları "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Mars kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer altı suyu sistemine ev sahipliğini yaptığını gösterdiğini belirtti..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uyduların çektiği yüzey görüntülerini inceleyen araştırmacılar, Mars'ın kuzey yarım küresindeki derin krater çukurlarının tabanında görülen derin olukların, havuz biçimli vadilerin ve yelpaze biçimli tortul çökeltilerin geçmişte burada yer altı göllerinin ve bunları birbirine bağlayan geniş bir yer altı suyu sisteminin olduğunun kanıtı olduğuna işaret etti..

Ayrıca Mars'ta bulunan kil gibi minerallerin ancak uzun süre suyla temas sonucu oluşabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun gezegende geçmişte büyük miktarda su bulunduğuna kanıt sayılması gerektiğini vurguladı..

Bilim adamları Mars'ta 3-4 milyar yıl önce dev bir yüzey altı okyanusu bulunduğunu ve bunun yer altı sularıyla daha küçük yer altı göllerine bağladığını düşünüyor..

Mars'taki su varlığının Dünya'dakine benzer bir canlı yaşamının izlerinin araştırılması açısından ipucu sağlayabileceği düşünülüyor..

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