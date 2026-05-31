31 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

AYET

VAHYİN DİLİNDEN:







(٥٨) وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصٖيرُ وَالَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسٖٓيءُؕ قَلٖيلاً مَا تَـتَذَكَّرُونَ

(٥٩) اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَا رَيْبَ فٖيهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(58) Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz!



(59) Kıyametin vakti mutlaka gelecek, bunda kuşku yok! Ama insanların çoğu buna inanmıyor.

(Mü'min Suresi, 40/58-59) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

“Kör”den maksat, kibir, kıskançlık gibi kötü duygulara, sübjektif sebeplere veya taklide dayanarak hükümler veren; “gören”den maksat da akıl ve bilgiye, doğru kanıtlara dayanarak hükümler verendir (Râzî, XXVII, 79). Râzî, “Ne de kıt düşünüyorsunuz!” meâlindeki eleştiri cümlesini özetle şöyle açıklar:



Aslında onlar, bilginin bilgisizlikten, erdemli işin erdemsiz işten daha iyi olduğunu bilirler; fakat bir inanç ilkesinin doğru bilgiye mi dayandığı, yoksa asılsız mı olduğu; bir işin erdemli mi erdemsiz mi olduğu hususunda yeterince düşünmezlerdi. Kıskançlık kalplerini kör eder; bu yüzden bilgisizlik ve taklidi bilgi, kin ve kibri de erdem zannederlerdi (XXVII, 79-80). İşte o dönemde Mekke toplumunun çoğunluğunu oluşturan inkârcıların, geleceği kesin olan kıyamete inanmamaları da böyle bir zihin ve ahlâk bozukluğunun sonucuydu.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri



HADİS

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve hased etmeyiniz.

Ey Allah’ın kulları!

Kardeş olunuz.

Bir Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helal değildir.



Kaynak: Buhârî, Edep 57, 58, 62;Müslim, Birr, 24, 28



GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:





