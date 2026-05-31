Emeklilikler iptal edilebilir, maaşlar geri istenebilir!

EYT kapsamında emekli olanları yakından ilgilendiren bir iddia gündeme geldi. Mehmet Akif Cenkci, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bayram sonrası bazı EYT dosyalarını geriye dönük incelemeye alabileceğini öne sürdü. İddiaya göre, 18 yaşından önce anne veya babasının şahıs işletmesinde sigortalı gösterilen kişilerin bu süreleri geçersiz sayılabilir. Bu durumun emeklilik şartlarını etkilemesi halinde, ilgili kişilerin emeklilik haklarının iptal edilmesi ve ödenen maaş ile ikramiyelerin faiziyle geri istenmesi gündeme gelebilir. Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama bulunup bulunmadığının ayrıca takip edilmesi gerekiyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar arasında şok etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci tarafından paylaşılan bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bayram tatilinin hemen ardından çok kritik bir geriye dönük inceleme süreci başlatmaya hazırlanıyor. İddia sahadaki tüm EYT'li profillerini kapsamasada, geçmişte aile şirketlerinde veya esnaf olan anne-babasının yanında sigortalı gösterilen belirli bir kitleyi doğrudan hedef alıyor.

18 YAŞ ALTI SİGORTALILIKLARDA "GENELGE" TEHLİKESİ: EMEKLİLİKLER İPTAL EDİLEBİLİR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Cenkci'nin iddiasına göre denetimlerin odak noktasını, kişilerin reşit olmadan önce (18 yaş altı) ebeveynlerine ait iş yerlerinde tescil edilen sigortalılık süreleri oluşturacak. Kurumun yürüteceği iddia edilen inceleme sürecinin teknik detayları ve yasal dayanağı şu şekilde açıklandı:

SGK'nın, kurumun hâlihazırda yürürlükte olan 2013/11 sayılı Genelgesi çerçevesinde anne veya baba yanında geçen çocukluk dönemi sigortalılık sürelerinin geçerliliğini tek tek masaya yatıracağı öne sürüldü.



Yapılacak incelemelerde mevzuata aykırılık tespit edilirse, 18 yaş altı bu çalışma sürelerinin vatandaşın toplam hizmet dökümünden tamamen düşülmesi (silinmesi) gündeme gelebilecek.



Söz konusu sürelerin silinmesiyle birlikte, eğer kişinin EYT için gerekli olan prim gün sayısı veya sigortalılık süresi şartının altına düştüğü tespit edilirse, verilmiş olan emeklilik onay işlemleri tamamen iptal edilebilecek.

SERMAYE ŞİRKETLERİ KORUMA ALTINDA: SADECE "ŞAHIS FİRMALARI" KAPSAMDA

Gündeme bomba gibi düşen bu geriye dönük inceleme iddiasında çok önemli bir hukuki ayrım bulunuyor. İddiaya göre başlatılacak bu titiz denetim uygulaması, yalnızca anne veya babaya ait şahıs işletmelerinde (esnaf, şahıs firması vb.) geçen erken dönem sigortalılık sürelerini kapsayacak.

Eğer ebeveynlerin o dönemki iş yeri bir limited şirket (Ltd. Şti.) ya da anonim şirket (A.Ş.) statüsündeki bir sermaye şirketi ise, bu tüzel kişiliklerde geçen sigortalılıklar tamamen inceleme kapsamının dışında tutulacak ve herhangi bir iptal riskiyle karşılaşmayacak.

KORKUTAN FİNANSAL RİSK: MAAŞLAR VE İKRAMİYELER FAİZİYLE GERİ TAHSİL EDİLEBİLİR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, incelemelerin ardından hak sahipliğini kaybeden ve emeklilik işlemi resmi olarak iptal edilen vatandaşları bekleyen mali tehlike konusunda da ciddi uyarılarda bulundu.

Cenkci, bu durumdaki kişilere emekli oldukları günden bugüne kadar SGK tarafından ödenmiş olan;

Aylık emekli maaşlarının,

Dini bayramlarda ödenen tüm bayram ikramiyelerinin,

kurum tarafından "yersiz ödeme" statüsüne alınarak vatandaşlardan resmen geri tahsil edilebileceğini ileri sürdü. Üstelik geri istenecek bu toplu tutarlara, ödeme tarihlerinden itibaren yasal faiz uygulanabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan, EYT'liler arasında tedirginlik yaratan bu büyük iddialara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanadından henüz resmi bir yalanlama veya doğrulama açıklaması gelmedi.