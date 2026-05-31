Sivas'ta heyelan
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Sivas, Zara'da aralıksız süren yağışlar ve karların erimesi heyelana neden olurken, meydana gelen heyelan bölgede tedirginliğe yol açtı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl köyü Dikilitaş mevkisinde bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ile yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu toprak kayması yaşandı.

Heyelan ise maden ocağı ruhsat bölgesi içerisinde meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının kaydığı bölgede geniş çaplı yarıklar oluşurken, olay çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Köy sakini Zebrar Doğan ise bölgede inceleme yapılması gerektiğini söyleyerek, "Şu anda bölge çok tehlikeli bir hale geldi. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Doğan, heyelan olan bölgede inceleme yapılmasını istediklerini belirterek, "Yayla sezonun açılması ile birlikte hayvanlarımızı ve arılarımız meraya çıkaracağız. Maden açılması düşünülen yerde büyük bir heyelan oluştu. Daha öncesinde jeoloji mühendisleri de uyarılar yapmıştı. Şu anda bölge çok tehlikeli bir hale geldi. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu alanın tekrardan incelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23