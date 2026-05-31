CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programına katıldı. Genel Merkez'deki makam odasına çıkan Kılıçdaroğlu, çalışmalarına başlarken ilk fotoğrafını da kamuoyuyla paylaştı.

2,5 YIL SONRA YENİDEN GENEL MERKEZ'DE

Daha sonra genel merkez bahçesinde kurulan kürsüden partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, bu can bu tende kaldıkça hakkı, hukuku ve adaleti herkes için savunacağım" dedi.

"38. KURULTAY TÜRKİYE SİYASETİNDE BİR MİLATTIR"

Konuşmasında CHP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'in temel değerlerinin temsilcisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaşanan sürecin sadece genel başkanlık yarışı olarak görülemeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı parayla mı, hukukla mı operasyonla mı, millet iradesiyle mi aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir" ifadelerini kullandı.Olağan Kurultay'ın ardından ortaya çıkan tartışmaların ve yargıya taşınan dosyaların CHP'nin iç demokrasisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse milletin iradesine duyulan güven de sarsılır" dedi.

"CHP'Yİ MAHKEME KORİDORLARINA DÜŞÜRDÜLER"

Parti içerisinde yaşanan gelişmelere sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, CHP'nin son dönemde büyük bir itibar kaybına uğradığını savundu.

"CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler. CHP'yi mahkeme koridorlarına düşürdüler" diyen Kılıçdaroğlu, yaşananların partinin kurumsal kimliğine zarar verdiğini ifade etti.

DİKKAT ÇEKEN FETÖ ÇIKIŞI

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde ise parti içerisindeki bazı yapılanmalara göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, "CHP içindeki FETÖ artıklarını zamanında fark edemedim" sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu açıklamanın CHP içerisindeki güç mücadelesini daha da derinleştirebileceği değerlendirilirken, gözler Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrildi.

CHP'DE YENİ DÖNEM

Mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajları, CHP'de kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin sinyalini verdi. Parti kulislerinde yönetim kadrolarında değişiklik ve yeni görevlendirmelerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.