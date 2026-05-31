İran’dan Hürmüz Boğazı resti: Askeri gemiler hedef alınacak

ABD ile İran arasında diplomatik temaslar sürse de sahadaki gelişmeler tansiyonu düşürmüyor. Beyaz Saray'da İran dosyasına ilişkin gerçekleştirilen kritik toplantıdan herhangi bir karar çıkmazken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Gerekirse saldırıları yeniden başlatmaya hazırız" açıklaması dikkat çekti.

WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın insansız hava aracı düşürdüğünü duyurması ve İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırıların devam etmesi bölgedeki çatışma riskinin canlılığını koruduğunu gösterdi.

ABD'DEN İRAN LİMANLARINA ABLUKA

Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, Washington'un İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüğünü açıkladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Gambiya bayraklı "Lian Star" isimli dökme yük gemisi, İran limanlarına ulaşmaya çalışırken ABD güçlerinin müdahalesiyle durduruldu.

Geminin gece boyunca yapılan çok sayıda uyarıyı dikkate almadığı belirtilirken, Umman Körfezi'nde ABD uçakları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. ABD güçlerinin gemiye çıkmadığı ancak geminin kontrolsüz şekilde sürüklenmeye devam ettiği aktarıldı.

Son müdahaleyle birlikte ABD'nin İran'a yönelik abluka kapsamında durdurduğu gemi sayısının altıya yükseldiği belirtildi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu Hatemu'l Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yayımlanan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin tamamen İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, boğazdan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenen rotaları kullanması ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almasının zorunlu olduğu ifade edildi. Kurallara uyulmaması halinde gemilerin geçiş güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye gireceği belirtildi.

İran ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğe müdahale etmeye veya boğazın yönetimine karışmaya çalışan yabancı askeri gemilerin hedef alınacağı uyarısında bulundu.

KÜRESEL TİCARETİN KALBİ TEHLİKEDE

Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir çatışmanın enerji piyasalarını ve küresel ticareti doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bölgede yaşanacak yeni bir askeri gerilimin petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.