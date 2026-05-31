6'sı çocuk 8 Suriyeli hayatını kaybetti!

İsrail işgal güçlerinin Güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 8 Suriyeli hayatını kaybetti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Sayda ilçesine bağlı Adlun kasabası kırsalındaki Hartiya bölgesini hedef aldığını bildirdi.

Saldırıda aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 8 Suriyeli can verdi.

İsrail ayrıca Sur kentinin doğusundaki Cuya ve Burc Şimali kasabalarını hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenledi. İsrail topçusu ise aynı ilçedeki Srifa kasabasını bombaladı.

Ayrıca Tulin, Blat, Zafta, Abbah ve Teyr Debbe gibi yerleşimlere de bombardıman düzenlendi.

İsrail 2 Mart'tan bu yana Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda yaklaşık 3 bin 200 kişi hayatını kaybederken 9 bin 600'den fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: Mepa News

{relation id:2004770 slug:'israil-askerlerinden-kan-donduran-gazze-itirafi-ateskes-denilen-sey-sakadan-ibaret'}