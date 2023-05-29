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Aktüel Sosyal medyayı sallayan paylaşımlar şok etkisi yaptı: Güneş ne renktir? Sarı değil... Cevap şoku!
Aktüel

Sosyal medyayı sallayan paylaşımlar şok etkisi yaptı: Güneş ne renktir? Sarı değil... Cevap şoku!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 21:15:00 - 2023-05-29 21:19:28
Sosyal medyayı sallayan paylaşımlar şok etkisi yaptı: Güneş ne renktir? Sarı değil... Cevap şoku!

Sosyal medya bu paylaşımla ikiye bölündü: Ardından sosyal medyayı sallayan yorumlar paylaşıldı. Güneş ne renktir? Bu paylaşım çok konuşuldu! İpucu: Sarı değil ve doğrusuna çok şaşıracaksınız...

Sosyal medya bu paylaşımla ikiye bölündü: Güneş ne renktir? (İpucu: Sarı değil ve doğrusuna çok şaşıracaksınız)

"Güneş ne renk?" sorusuna cevap olarak aklımıza ilk olarak "sarı" gelir. Ancak birazdan okuyacaklarınız size tüm bildiklerinizi unutturabilir. Sosyal medyada yaşanan hararetli tartışma Güneş'in rengiyle ilgili bilmediğimiz bazı gerçekleri de gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

Dünyanın dört bir yanındaki çocukların resimlerine bakınca gökyüzüne çizilen Güneş'in bazen ışınları temsil eden düz çizgilerle çevrili bir daire bazen de gülen yüzü veya gözlüğüyle insansı bir varlık olduğunu görürüz. Ancak hepsinde ortak bir nokta vardır: Rengi.

"Güneş Ne Renk?" diye sorulsa şüphesiz hepimiz sarı deriz. Ancak şimdilerde güneşin rengi hararetli bir tartışma konusu.

Her şey geçtiğimiz günlerde yazar Jacqui Deevoy'un çocukluğunun yuvarlak sarı Güneş'inin aniden beyaza dönüştüğünü ve tuhaf göründüğünü sosyal medyada paylaşmasıyla başladı.
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