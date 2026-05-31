Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Üçüncü kaleci Batuhan Şen'le yollarını ayıran Galatasaray'da sözleşmesi sona eren bir başka genç oyuncu Gökdeniz Gürpüz de veda etti.

A Takım'da istediği süreleri alamayan Gökdeniz, daha çok oynayacağı bir kulübe imza atacak.

Sözleşmesi devam eden Ahmed Kutucu'nun ise transferde takas olarak kullanılması planlanıyor.

2023'TE DORTMUND'DAN ALINDI

2023 yazında Dortmund U19'dan 220 bin Euro bedelle transfer edilen 20 yaşındaki Gökdeniz, bu süreçte Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı.