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Aktüel

Tarihi Balıkçılar Çarşısı’na korona önlemi

Üsküdar Belediyesi, Cuma günü başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirleri artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:30:38 -
Tarihi Balıkçılar Çarşısı’na korona önlemi

Üsküdar Belediyesi, Cuma günü başlayacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirleri artırdı. Ramazan ayı sebebiyle alışveriş yoğunluğunun yaşanmaması için Tarihi Balıkçılar Çarşı’nda önlem aldı.


Üsküdar Belediyesi yetkilileri, alışveriş yoğunluğunun en fazla yaşandığı Üsküdar Meydanı’ndaki Tarihi Balıkçılar Çarşısı’nda sosyal mesafenin korunması ve kargaşa yaşanmaması amacıyla özel önlemler aldı. Ramazan alışverişi için tercih edilen çarşıya girişler kontrollü olarak yapılmaya başlandı. Zabıta ekipleri, çarşıda alışverişe gelenleri sırayla kontrollü bir şekilde içeri aldı. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarihi çarşı girişlerindeki kontrol ve denetimlerini gün boyunca sürdürecek.


Konuyla ilgili bilgi veren Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Hayrullah Özalp, “Yarından itibaren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacağından dolayı Tarihi Balıkçılar Çarşısı’nda sosyal mesafeyi korumak adına yoğunluk olacağını öngördük ve bariyer koyarak önlem aldık. Arkadaşlar gün boyu burada maske ve sosyal mesafe korumak adına görev yapacaklar” dedi.

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