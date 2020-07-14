Tarihi Ansır Mağaraları turizme kazandırılıyor

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yontma taş devri ve Hitit döneminden izler taşıyan Ansır Mağaraları'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberindeki Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş ile Ansır Mağaraları ve Ören Yeri'nde incelemede bulundu, yol çalışmalarını denetledi.

Gürkan, mağaralar bölgesine araçla gelinebilmesi için yollar yaptıklarını belirterek, "Buradaki Ansır Mağaraları'nın gün yüzüne çıkması ve kültürümüze, tarihimize, turizmimize kazandırılması hem Malatya açısından hem de Yazıhan açısından önemli bir kazanım olacak." dedi.

İl genelinde kültür ve turizm rotaları oluşturacaklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Yazıhan, Arguvan ve Arapgir kültür rotası içerisinde Ansır Mağaraları da önemli bir yer tutacak. Buradaki imalatların tamamlanması, vatandaşlarımızın turizm açısından bu mağaraları görmesi ve buradaki yaşam şartlarını ve o dönemdeki yaşanmışlıkları anlatma anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır."

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de "Tarihi Kentler Birliğinden başarı ödülü alınca projenin bir kısmını hayata geçirmek için DAP’tan kısmi de olsa bir destek aldık. İnşallah 2021'de Malatya'nın turizm destinasyon noktalarından biri de Yazıhan Ansır Mağaraları olacak." ifadelerini kullandı.

- Ansır Mağaraları

Yazıhan ilçesinin 10 kilometre ba­tısındaki Buzluk köyünde bulunan ve tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Ansır Mağaraları, önemli bir konuma sahip. Mağaraların insanlar tarafından ne zaman barınak olarak kullanıldığı kesin olarak bilinmezken, kaya mağaralarında ise yontma taş devri ve Hitit uygarlıklarının izleri yer alıyor.

Kayaların altında üç kilise ile 40-50 civarında oda görünümünde kalıntılar bulunuyor. Mağaraların hemen eteğinde kültür katmanı ve mezarlık alanı yer alıyor.



