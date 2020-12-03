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Dünya Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar hükümetinden resmi bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:35:00 -
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar hükümeti, Türkiye ile güçlü ilişkilerin önemini vurguladı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 6. Toplantısının sonuçlarından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Bakanlar Kurulunda, Katar-Türkiye zirve görüşmelerinin iki ülke arasındaki güçlü stratejik ilişkilerin derinliğini yansıttığı ve görüşmelerde çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde ortak anlayışın hakim olduğu aktarıldı.

Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda gelişen ve büyüyen ikili ilişkiler çerçevesinde 26 Kasım'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı" Ankara’da düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.

 

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Yorumlar

TC Bursa

Tabii mutlu olacaklar. İhalesiz, değerinin altında, istediği şartlarla her yere çöken biri mutsuz olur mu? Yakında sokağa çıkma yasağı getirilen saat 9 dan sonrasını katarlilara satarlarsa şaşırmayın.
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Okur okudu

Fun akşam Ismail s..ak Deniz Gevzek konuşuyordu kanalın birinde. Almanlarla ortaklık yapınca teknoloji transferi oluyor kararın ne faydası olacak diyorlardı. Kanatlıların ortak olduğu şirketlerden haberleri yok heralde. Dünyanın büyük teknoloji şirketlerinin çoğuna kararlılar ortak. Bunlar onların sermaye getirmesine tayyip e yoldaş olmasına kızıyorlar. Reisi yalnızlaştıran istiyorlar
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