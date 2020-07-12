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Aktüel

Tarihi Ahmed-i Hani Türbesi'nde "Ayasofya" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-07-12 10:18:45 -
Tarihi Ahmed-i Hani Türbesi'nde "Ayasofya" etkinliği

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen tarihi Ahmed-i Hani Türbesi'nde, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla sabah namazında etkinlik düzenlendi.

Danıştay'ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, Ağrı'da sevinçle karşılandı.

Doğubayazıt ilçesindeki Ahmed-i Hani'nin türbesinin bulunduğu tarihi mekanda, müftülük tarafından sabah namazında etkinlik organize edildi.

Türbe camisinde kılınan namaz öncesinde Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir, cemaate Ayasofya'nın tarihi önemi hakkında bilgi verdi.

Namazın ardından cemaate çorba ikram edildi.

İlçe Müftüsü Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fethin sembolü Ayasofya'nın, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasını sevinçle karşıladıklarını dile getirdi.

Ahmed-i Hani Türbesi'nde düzenlenen etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özdemir, "Fatih'in yadigarı, ecdadımızın bize mirası Ayasofya, şükürler olsun 86 yıl sonra tekrar cami olarak ibadete açıldı. Biz de bunun şükrünü ifa edebilmek için bölgenin en önemli İslam alimlerinden Ahmed-i Hani ve Peygamber torunlarının kabirlerinin bulunduğu bu mübarek mekanda düzenlediğimiz sabah namazı etkinliğinde bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu kararın alınmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Rabb'im kardeşliğimizi, birliğimizi daim kılsın." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan Mehmet Latif Oğur da Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasının şükrünü eda etmek için Ahmed-i Hani Türbesi'nde düzenlenen sabah namazı etkinliğine katıldığını belirtti.

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