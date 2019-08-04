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Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın katılım gösterdiği İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreni sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Otoyolun Balıkesir tarafında Erdoğan'ın konuştuğunu fark etmeyip konuşmasına devam eden Yıldırım, uyarı üzerine "Kusura bakmayın" diyerek sözü Erdoğan'a bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuştu. Otoyolun ülke ekonomisine 3,5 milyar lira yakıt ve zaman katkısı sağladığını belirterek, "Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor" dedi.

Erdoğan Bursa'da, Yıldırım Balıkesir'de açılış kurdelesini kesti

Konuşmasının ardından da "Otoyolun Balıkesir tarafındaki açılışını da Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak" diyerek sözü mikrofonun diğer ucundaki Binali Yıldırım'a bıraktı. Binali Yıldırım da otoyolunun öneminden bahseden bir konuşma gerçekleştirdi.Bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'a seslenerek açılışa geçileceğini söyledi. Ancak Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duymayıp sözlerine devam edince Yıldırım'a uyarı geldi.

"Kusura bakmayın sayın Cumhurbaşkanım"

Uyarı sonrası konuşmasını kesen Yıldırım, "Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım"diyerek sözüErdoğan'a bıraktı.Yaşanan bu ilginç diyalog sonrasında ise açılışa geçildi. Erdoğan, Bursa'da açılış kurdelesini keserken Yıldırım da Balıkesir ayağında otoyolun açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Balıkesir
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Binali Yıldırım

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  • NadılNadıl44 dk önce
    Nasıl çıkmıyor. Garanti geçiş olmaz da biz ödeyeceğiz. İstanbul izmir otoban gidiş geliş ücreti 560 lira. Hangi salak öder nu parayı. Devlet 22 sene bu şirkete para ödeyecek

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