  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Tarihi açılışa 2 gün kala Temel Karamollaoğlu’ndan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması

Tarihi açılışa 2 gün kala Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’ndan Ayasofya kararı ile ilgili açıklamalar geldi. Davet sorusuna Karamollaoğlu ‘Şu ana kadar, gelmedi’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:43:00 -
Tarihi açılışa 2 gün kala Temel Karamollaoğlu’ndan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisinin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümünün 20 Temmuz'da kutlandığına işaret eden Karamollaoğlu, partinin kurucu genel başkanı Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi.

"Ayasofya kararı çok önemli bir adım"

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, "Bu konudaki memnuniyetimizi, mutluluğumuzu tekrar tekrar dile getirdik, dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu önemli bir adımdır ülkemiz için" diye konuştu.

Karamollaoğlu, Ayasofya Camisi'nin açılışı sonrasında ülkenin problemlerine odaklanılması çağrısında bulundu.

Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

Ayasofya Camisi'nin açılışı için kendisine davet gelip gelmediği sorusuna Karamollaoğlu, "Yok gelmedi şu ana kadar" karşılığını verdi.

Ayasofya davetine verdikleri cevap ortaya çıktı
Ayasofya davetine verdikleri cevap ortaya çıktı

Gündem

Ayasofya davetine verdikleri cevap ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı