Tarihi açılışa 2 gün kala Temel Karamollaoğlu’ndan çok konuşulacak Ayasofya açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisinin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümünün 20 Temmuz'da kutlandığına işaret eden Karamollaoğlu, partinin kurucu genel başkanı Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi.

"Ayasofya kararı çok önemli bir adım"

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, "Bu konudaki memnuniyetimizi, mutluluğumuzu tekrar tekrar dile getirdik, dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu önemli bir adımdır ülkemiz için" diye konuştu.

Karamollaoğlu, Ayasofya Camisi'nin açılışı sonrasında ülkenin problemlerine odaklanılması çağrısında bulundu.

Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

Ayasofya Camisi'nin açılışı için kendisine davet gelip gelmediği sorusuna Karamollaoğlu, "Yok gelmedi şu ana kadar" karşılığını verdi.