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Medya Tarihi açıkladı! EDHO hayranlarını sevince boğan gelişme
Medya

Tarihi açıkladı! EDHO hayranlarını sevince boğan gelişme

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine ara vermek zorunda kalan tecrübeli oyuncu Ali Sürmeli, diziye dönüş tarihini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 09:34:00 - 2020-12-13 09:35:08

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba rolüyle ekranlara gelen oyuncu Ali Sürmeli, Eylül ayında beyin kanaması geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Sürmeli, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle diziye ara vermek durumunda kalmıştı.

61 yaşındaki usta oyuncu, aylar sonra ilk kez menajeri Cem Tatlıtuğ’la Fenerbahçe Parkı’nda yürüyüş yaparken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oyuncu, son durumuyla ilgili olarak “Yeniden doğdum, yürüme çağındayım. Çok şükür iyiyiz. Kısmetse döneceğiz” açıklamasını yaptı.

EDHO’ya ne zaman döneceği ile ilgili soru üzerine Menajeri Cem Tatlıtuğ, bilgi verdi ve “Çekimler devam ediyor, yapımcı ile yaptığımız görüşmede yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde Ocak ayında tekrar başlayacağız” dedi.

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