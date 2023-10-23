Tarihi 12 bin yıllık keşif: Mezar bulundu! Türkiye'den çok ama çok büyük beklenmedik gelişme! İşte bulunan...

Ülkemizin dört bir yanı keşfedilmeyi bekleyen tarihi gizemlerle dolu... Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda yapılan kazı çalışmasında arkeologlar tahmini 12 bin yıllık bir mezar buldu.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, bulunan mezara ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede 2007'den bu yana gerçekleştirilen kazılarda 3. mezara ulaştıklarını söyledi. Erek, ilk mezarı 2009'da, ikincisini ve içinden iskelet çıkan mezar 2019'da, son mezarı da 2023 kazı sezonunda bulduklarını aktardı.

"3 BOYUTLU PROGRAMLARLA ANALİZ EDİLİYOR"

Mezarlardan sadece birinde iskeletin bulunduğunu, diğerlerinin içlerinin boş olduğunu belirten Erek, "Bu yılki çalışmalarımızı kuzey plan karelerinde yaptığımız kazılarla tamamlamış olacağız. Bütün buluntular çıktığı anda olduğu gibi bırakılıyor ve koordinatları alınarak koordinat sistemi içerisinde yerleri tespit edilip bilgisayarda üç boyutlu olarak çeşitli programlar vasıtasıyla dijital kayıt şekline dönüştürülüyor" dedi.