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Yerel Tarihe hançer
Yerel

Tarihe hançer

Elazığ’ın Keban ilçesinde 226 yıllık, tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında, Osmanlı kültür ve sanatını yansıtan, yıllar önce sıvayla kapatıldığı tespit edilen eşsiz duvar motifleri ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:11:00 -
Tarihe hançer

Yusuf Ziya Paşa tarafından 1794’te cami, medrese, şadırvan, kütüphane ve çeşmeden oluşan külliye şeklinde inşa edilen ve ibadethane olarak da kesintisiz hizmet veren tarihi camide, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2017’de başlatılan restorasyon ve güçlendirme çalışmaları yüzde 90 tamamlandı. Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, “Önümüzdeki yıl restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile atalarımızdan aldığımız bu emaneti, yeniden eski görkemine kavuşturarak hem ibadete açacağız hem de turizme kazandıracağız” diyerek müjde verdi.

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