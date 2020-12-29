Tarihe hançer

Yusuf Ziya Paşa tarafından 1794’te cami, medrese, şadırvan, kütüphane ve çeşmeden oluşan külliye şeklinde inşa edilen ve ibadethane olarak da kesintisiz hizmet veren tarihi camide, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2017’de başlatılan restorasyon ve güçlendirme çalışmaları yüzde 90 tamamlandı. Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, “Önümüzdeki yıl restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile atalarımızdan aldığımız bu emaneti, yeniden eski görkemine kavuşturarak hem ibadete açacağız hem de turizme kazandıracağız” diyerek müjde verdi.