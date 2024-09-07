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Spor Tarihe geçti! Son 90 yılın en erken golünü Barcola attı
Spor

Tarihe geçti! Son 90 yılın en erken golünü Barcola attı

Yeniakit Publisher
2024-09-07 01:02:00 -
Tarihe geçti! Son 90 yılın en erken golünü Barcola attı

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Fransızlar, rakibi karşısında Bradley Barcola'nın henüz 12. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken gol olarak tarih kayıtlarına geçti.

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nin A ilk haftasında İtalya'yı konuk etti. Ev sahibi, maç başlar başlamaz öne geçti, bu gol de tarihe geçti.

12. SANİYEDE GOL GELDİ

Maça hızlı başlayan Fransa'da henüz saniyeler 12'yi gösterirken Paris Saint-Germain'in forması giyen Bradley Barcola sahneye çıktı. Fileleri bulan 22. yaşındaki yıldız, zorlu maça 1-0 önde başlatmış oldu.

SON 90 YILIN EN ERKEN GOLÜ

Öte yandan İtalya ağlarını 12. saniyede havalandırmayı başaran Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken gole de imza atmış oldu.

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nin A ilk haftasında İtalya'yı konuk etti. Ev sahibi, maç başlar başlamaz öne geçti, bu gol de tarihe geçti.

12. SANİYEDE GOL GELDİ

Maça hızlı başlayan Fransa'da henüz saniyeler 12'yi gösterirken Paris Saint-Germain'in forması giyen Bradley Barcola sahneye çıktı. Fileleri bulan 22. yaşındaki yıldız, zorlu maça 1-0 önde başlatmış oldu.

Fransa'da tarih yazdı! Barcola, s0n 90 yılın en erken golünü attı

SON 90 YILIN EN ERKEN GOLÜ

Öte yandan İtalya ağlarını 12. saniyede havalandırmayı başaran Barcola, Fransa'nın son 90 yılda attığı en erken gole de imza atmış oldu.

Fransa'da tarih yazdı! Barcola, s0n 90 yılın en erken golünü attı

İTALYANLAR DA TARİHİ BİR GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

Tarihi golü kalesinde görerek karşılaşmaya başlayan İtalya'da tarihi bir geri dönüşe imza attı. 30. dakikada Dimarco, 51. dakikada Frattesi ve 74. dakikada Raspadori ile goller bulan İtalyanlar, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

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