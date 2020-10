Tarihe geçen şirketin iyi bir hikayesi vardır

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı “Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi”nde, dünya devi markaların ve önemli yöneticilerin zirveye çıkış öykülerinden kesitler sunan Alman yazar Philipp Schönthaler, yalnızca hikâye anlatabilenlerin başarılı olduğunun altını çiziyor. Kitabında Steve Jobs ve Tim Cook gibi başarılı yöneticileri değerlendiren Schönthaler, tarihi olaylar eşliğinde gıda, giyim, teknoloji, otomotiv ve telekomünikasyon devlerini adeta analiz ediyor. CEO’ların zirveye nasıl çıktıklarını keskin bir dille ifade ediyor. Schönthaler kitabında Walter Benjamin, Nietzsche, Alasdair McIntyre, Umberto Eco ve Jean-Paul Sartre gibi finans, edebiyat ve düşünce tarihine damgasını vuran daha onlarca önemli ismin yaşamından ve görüşlerinden ayrıntılar aktarıyor.

Ceo'lar iyi bir konuşmacı olmak zorunda

Günümüzde hikâye anlatıcılığının bilgi üretiminin merkezinde yer aldığını vurgulayan Schönthaler, dev markaların hikâye anlatmak için ekipler kurduğunun bilgisini paylaşıyor. Artık CEO’ların, genel müdürlerin çok iyi birer konuşmacı veya hikâye anlatıcısı olmak zorunda olduğunu belirten Schönthaler, “Artık toplum gönüllüsü olarak çalışmak, büyük maddi bağışlarda bulunmak yetmiyor” diyor. Bundan dolayı ise dev konferans salonlarında büyük kalabalıklar önünde konuşma yapılıyor. Hikâye anlatıcılığına, pazarlama faaliyetlerinden organizasyonlardaki zayıflıkların saklanmasına, kullanılmayan kaynakların harekete geçirilmesinden iş görür hale getirilmesine kadar her alanda etkin bir şekilde başvuruluyor. Bu yöntem global ölçekli dev şirketlerin kâr oranlarından anlaşıldığı kadarıyla işe de yarıyor. Ürününü güçlü ve inandırıcı hikâye ile destekleyen başarıyı katlıyor.

Edebiyatçılar ve düşünürler ne diyor?

Schönthaler, edebiyatçılar ve düşünürlerin görüşlerini şöyle aktarıyor: “Bulantı adlı romanında Jean-Paul Sartre, ‘Bir insan her zaman için bir hikâye anlatıcısıdır,’ diye başkarakterine kafa yordurur: ‘O, başından geçen her şeyi hikâye biçiminde görür.’ İngiliz yazar A.S. Byatt şöyle der: ‘Anlatmak, insan doğasının nefes almak ve kan dolaşımı gibi bir parçasıdır.’ Ahlak filozofu Alasdair McIntyre, ‘İnsan, özü itibarıyla hikâye anlatan hayvandır,’ varsayımında bulunur. ‘İnsan, doğası itibarıyla hikâye anlatan hayvandır,’ diyen İtalyan göstergebilimci ve çok satan yazar Umberto Eco da adeta kelimesi kelimesine aynı fikirdedir.”

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: Yöneticinin Genç

Bir Yazar Olarak Portresi

Yazar: Philipp

Çevirmen:

Emre Güler

Sayfa sayısı: 144

Fiyatı: 24 TL