Tarihçi Prof. Dr. Kafalı son yolculuğuna uğurlandı Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

ANKARA (AA) - Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Kocatepe Camisi'ndeki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da önceki gün hayatını kaybeden Kafalı için cuma namazının ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kafalı'nın ailesi ve yakınları ile AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve vatandaşlar katıldı Kafalı'nın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

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