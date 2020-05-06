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Tarihçi Kadir Mısıroğlu vefatının 1. yılında dualarla anılıyor

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu ebediyete irtihalinin 1. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:58:00 -
Tarihçi Kadir Mısıroğlu vefatının 1. yılında dualarla anılıyor

Resmi tarihin birçok yalanını çürüten ve kendine has üslubuyla tarih ilmini milyonlara sevdiren Mısıroğlu, Sebil Yayınları’nın da kurucusuydu. İstanbul Nasuhi Mehmet Efendi Türbesi’nde medfun bulunan Mısıroğlu, 5 Mayıs 2019’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

Ömrünü İslam davasına adayan ve resmi tarihin söylemlerini çürütmesiyle bilinen Kadir Mısıroğlu, vefatının üzerinden geçen 1 seneye rağmen, sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor. İlmi ferasetiyle kaleme aldığı eserlerinde, Türkiye’nin birçok kanayan yarasına parmak basan Mısıroğlu Ermeni soykırımı iddialarını belgeleriyle birlikte çürütmüştü. Birçok zulme muhatap olmasına rağmen doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir dirayete sahip olan Mısıroğlu’nun kabri vefat yıldönümünde sevenleri tarafından doldu taştı.

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