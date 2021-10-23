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Ekonomi Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek
Ekonomi

Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek

Altında son dönemde yaşanan artışları değerlendiren analistler, fiyatların bu yıl 1850 dolara yükselmesini beklediklerini ancak gelecek yıl rüzgarın tersine dönmesini beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 09:43:00 -
Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek

Altın fiyatı 2021'in en yüksek ikinci seviyesinde bulunuyor. Son dönemde hızlı yükselişiyle dikkat çeken altın fiyatları uzun vadeli yatırımcılarını sevindirirken, yatırımını altına yapanlar kazanımlarını korumak adına altının nasıl seyredeceğini araştırıyor. Bugün serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, 24 ayar gram altın fiyatı 538 lira seviyesinde seyrediyor.

Sonbahara kademeli yükselişle başlayan ve son günlerde yükseliş hızını artıran altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 538 TL
Çeyrek altın: 880 TL
Yarım altın: 1,760 TL
Cumhuriyet altını: 3,624 TL
Gremse altın: 8,804 TL
Ata altın: 3,640 TL
Beşli altın: 17,770 TL
İkibuçuk altın: 8,745 TL
Ziynet altın: 3,511 TL

Altın fiyatındaki yükseliş 3 yılda yüzde 40'ı geçti

Altının 2018'den bu yana çok iyi bir performans sergilediğini söyleyen Dünya Altın Konseri analistleri, "COVID-19 ilişkili karantina süreci sonrasında başlayan reflasyon ortamında emtia piyasalarının gerisinde kalmakla birlikte 2021'de ortalama 1.800 dolarla 2018 ortalaması olan 1.269 doların yüzde 42 üzerinde. Bu altına set çekebilir fakat bir önceki stagfl asyon döneminin başlangıcından önceki üç yıllık performans göz önüne alındığında altının etkilenmediği görülüyor. Öte yandan, kısa süreli olması beklenen stagflasyonu bir refl asyon sürecinin takip etmesi olasılığından bahsediliyor. Bu altını cazibesini yeniden azaltabilir. Ancak ekonomik modellemelerimiz, bu olasılığın biraz düşük olduğuna işaret ediyor." diyor.

Rüzgar tersine dönebilir

ANZ Bank stratejistleri fiyatların bu yıl 1.850 dolara ulaşmasını ancak gelecek yıl ve sonrasında rüzgarın tersine dönmesini bekliyor. Reel getirilerdeki düşüşün, getirisi olmayan altının lehine olduğunu belirten bankanın uzmanları, Fed'in varlım alımlarında yaklaşan daralma süreci altın için negatif fakat daha yüksek enfl asyona karşı daha yavaş büyüme riski, düşük faizler altını halen stratejik olarak iyi bir yatırım yapıyor” diyor. Banka gelecek yıl geri çekilme yaşamadan önce fiyatların 1.850 dolara yükselmesini bekliyor.

ABN Amro ise olumsuz bir tablo çiziyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ons altın fiyatında gerileme bekleniyor. Beklentiye gerekçe olarak küresel para politikalarında sıkılaşma, 2 yıllık Amerikan tahvil faizinde yükseliş ve dolarda değer artışı öngörüleri gösteriliyor. Raporda altının bu yılın sonunda 1.700, gelecek yılın sonunda ise 1.500 dolara ineceği tahmini yapılıyor. Raporda, “Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıfl ığın süreceğini düşünüyoruz” deniliyor.

Türkiye'de altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Altının yılsonu beklentileri konusunda iki görüş var. Birincisi bazı analistler faiz artırımları ve tahvil geri alımları başladığında altının bundan etkileneceğini düşünüyor. Fakat altın sadece enflasyona karşı koruma aracı olduğunda tercih ediliyor. Dünyadaki jeopolitik gerginlikleri dikkate alacak olursak, altın bunlardan da destek alabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde altının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Benim beklentim 1800, belki 2000 bin dolar seviyelerini görebiliriz.

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