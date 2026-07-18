Parayı evin bahçesinin duvarına koyun kendisi alır! Özgür Özel nakiti kaptı

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu sırt sırta vererek pavyon köşelerinde satın aldıkları delegeler genel başkanlığa gelen ve mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevden düşürülen Özgür Özel, Kırıkkale’de temaslarda bulundu.

Benzin istasyonunda, parti genel merkezinde, evin bahçe duvarında, çanta içinde, bavulda her şartta para almaya bayılan Özgür Özel, Kırıkkale gezisi kapsamında çarşıda partililerle gezerken yanına yaklaşıp “Ekinleri sattım, bir römork ekin parasını sana vereceğim. Vallahi vereceğim” diyen vatandaşın sözüne çok sevindi.

PARAYI BAHÇE DUVARINA MI BIRAKSIN?

Para sözünü duyunca ağzı kulaklarına varan Özgür Özel adeta mest olurken, akılara CHP’nin fuhuşçu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itirafları geldi. Tutuklu Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, “2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon lira parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" demişti.