Tarih verip duyurdu! Olay sözler: Kağıt paralar ortadan kalkacak

Stratejist, yazar Hamza Yardımcıoğlu, değişen dünya düzeni ile kağıt paraların kaldırılacağını belirtti.

Kudüs TV'de Sözün Gücü programına katılan Hamza Yardımcıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yardımcıoğlu, "Kağıt para kesin olarak ortadan kalkacak. Birkaç aya netleşecek tablo. Bir yıla da kesin olarak ortaya çıkacak. Para kavramına tekrar dönmek zorunda olacağız. Ulus devletler ile küresel sermaye arasında bir kavga çıkacak. Küresel sermaye eliti çöktüğü zaman ulus devletlerle arasında bir sıkıntı yaşanacak.Yeni gelecek olan paranın mahiyeti ne olacak? Asıl fırtına orada kopacak. İkisi de merkezi yapılı bir şey isteyecek ama küresel sermaye ise tek bir merkezden dünyaya üretilmiş bir para isteyecek. Bunlara kripto para deniyor. Bunun altyapısı hazır. IMF bunu hazırladı. Diğer tarafta ise ulus devletler ise altına, gümüşe dayalı bir yapı isteyecek. Bu senaryoya göre küresel sermaye elitleri, ulusal devletler ile bir kavga girerse kaybeden küresel sermaye elitleri olacak. Sadece salgın meselesi değil, ekonomi krizi daha da derinleşecek. Hükümetler çaresiz kalacağı için böyle bir durum ortaya çıkacak" dedi.

SDR isimli parası

Geçtiğimiz aylarda söz konusu para ile ilgili olarak bilgi veren Yardımcıoğlu, "Bir geçiş süreci için bir zaman olacak. Bütün devletler, devlet başkanları toplanacak. IMF, devletlere şoke eden bir teklifte bulunacak. Yeni bir para sistemi teklifinde bulunacak. SDR adında bir para önerecek. Kripto bir para bu. Yakın zamanda karşımıza çıkacak. İdareciler bunu dikkate alsın. İleride bu senaryo ile karşılaştığımızda dikkatli davranmaları gerekecek. IMF'nin dayattığı şey kabul edilirse tek dünya para sistemine geçilecek" ifadelerini kullanmıştı.