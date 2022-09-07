Tarih verip açıkladı: Türkiye'den SİHA alacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

"Tarihi yapıların da elden geçirilmesi konusunda önemli adımlar atılmakta. Bugün modernize edildiği bazı küçük detaylar kaldı. Hem Türk işçilerine hem Türk iş insanlarına yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" diyen Vucic, Türkiye'den SİHA alımı için gelecek yıl adım atacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ile daha büyük işbirliği olasılıklarını ele aldık. Savunma Sanayii için daha fazla işbirliği gerçekleştirmek için görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'den SİHA alımı için gelecek yıl adım atacağız"