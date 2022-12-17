Tarih verildi! Sıcaklık 20 derece birden düşecek!

Yurt genelinde hafta boyunca sağanak yağış etkili oldu. Bugün ise birçok kişi güneşli havanın tadını çıkarıyor. Ama soğuklar hava kapıda... Meteoroloji ve uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte sıcak hava etkili oluyor. Yarından itibaren hava durumu değişiyor. Pazar günü öğleden sonra hava hızla soğumaya başlayacak. Pazartesi ve salı gününe aman dikkat!

Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Türkiye'de bugün İlkbahar değerlerinde olan sıcaklıklar Pazar öğleden sonra hızla düşmeye başlayacak ve bugünden Pazartesi gününe kadar sıcaklık 20 derece birden düşmüş olacak. Kar yağışının ise yer yer görünmesi bekleniyor.

-Pazartesi günü beklenenden çok daha soğuk olacak...

-Pazartesi ve Salı hava ülke genelinde bu sezonun en soğuk derecelerine inecek. Yer yer kar yağışları da bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor." denildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.