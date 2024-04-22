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Yaşam Tarih verildi! İstanbullular dikkat bu kez yaz geliyor
Yaşam

Tarih verildi! İstanbullular dikkat bu kez yaz geliyor

Yeniakit Publisher
2024-04-22 18:42:00 -
Tarih verildi! İstanbullular dikkat bu kez yaz geliyor

İstanbul’da geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları yükselmiş ancak 20 Nisan’la birlikte sıcaklar düşmüş, fırtına etkili olmuştu. İstanbul için sıcaklık uyarısı geldi. İşte, yapılan o açıklama...

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.

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