Tarih verdi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması
Uzaktan eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "31 Mayıs’a kadar devam edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;
Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edeceğiz. Salgın sürecinde çocuklarımız öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, yüzyüze telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar diye öğretmenler, öğrenciler, veliler olmak üzere uzaktan eğitime sıkıca tutunmalıyız.