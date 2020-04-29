  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Tarih verdi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Uzaktan eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "31 Mayıs’a kadar devam edeceğiz" dedi.

2020-04-29 20:57:00 -
Tarih verdi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;

Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edeceğiz. Salgın sürecinde çocuklarımız öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, yüzyüze telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar diye öğretmenler, öğrenciler, veliler olmak üzere uzaktan eğitime sıkıca tutunmalıyız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı