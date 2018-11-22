Tarih ve saat belli oldu! Erdoğan adayları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 14.30’da AK Parti Genel Merkezi’ne gelerek aday tanıtım toplantısıyla ilgili son çalışmalarını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 18.00’da da partisinin kurmaylarıyla strateji toplantısında bir araya gelecek.

Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir’in içerisinde olduğu 40 ili, 24 Kasım Cumartesi günü 14.00 da Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacak.