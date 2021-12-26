Tarih bu yüzsüzlüğe de şahit oldu! CHP'li İBB terör ilişkili çalışanlarının sorumluluğunu kabul etmedi!

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle bazı İBB çalışanlarına yönelik özel teftiş başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasının ardından CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'den dalga geçer gibi bir açıklama geldi. İBB tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, CHP-HDP dayanışmasına karşın, "Terör bağlantılı" kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır." denildi.

İBB'deki terör iltisaklı çalışanlar için özel teftiş

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiası ile özel teftiş başlatıldığını duyurdu.

CHP'li İBB sorumluluğu kabul etmedi

HDP'nin oyları ile seçim kazanıp, HDP'ye verdiği sözü tutarak onlara istihdam sağlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, çeşitli terör örgütleri ile ilişkisi olan İBB çalışanlarının kendi sorumluluklarında olmadığını söyleyecek kadar arsızlaştı.

Bakanlığın teftiş başlatıldığını duyurmasından sonra İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör bağlantılı” kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

"31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hâlâ devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur."