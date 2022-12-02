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Ekonomi Tarih belli oldu... Reşat Beşli yeniden piyasaya çıkıyor
Ekonomi

Tarih belli oldu... Reşat Beşli yeniden piyasaya çıkıyor

Reşat Beşli, Darphane tarafından 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 17:43:00 -
Tarih belli oldu... Reşat Beşli yeniden piyasaya çıkıyor

İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetimi'nin Darphane ve Damga Matbaası Üst Yönetimi ile yaptığı çalışmalar sonucunda Reşat Lira'dan sonra Reşat Beşli de Darphane tarafından orijinal kalıplarında üretiliyor.

Piyasaya çıkış tarihi belli oldu

Darphane, Reşat Beşli'leri 7 Aralık'tan itibaren piyasaya sürmeye başlayacak. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

"Önemli bir boşluk dolacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, şunları kaydetti:

"Reşat altınlarına özellikle Anadolu'dan büyük talep var. Reşat Lira'nın ardından Reşat Beşli'nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesi hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçecek, hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tüm sektör adına Darphane yetkililerine bu talebimizle ilgili yakın ilgileri ve olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun."

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