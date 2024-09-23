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Gündem Tarih belli oldu! Para kuleleri davasında sıcak gelişme
Gündem

Tarih belli oldu! Para kuleleri davasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-09-23 16:19:00 -
Tarih belli oldu! Para kuleleri davasında sıcak gelişme

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu "para kuleleri" skandalında ilk duruşma tarihi belli oldu.

 yeniakit.com.tr 

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı kaybettiği ve Özgür Özel’in göreve gelmesinin ardından yayınlanan milyonlarca lira paranın sayıldığı görüntüler hayli gündemi sarstı.

O dönem söz konusu paraların Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel’in desteklenmesi için delegelere dağıtıldığı iddiası ortaya atıldı.

CHP’lilerin cevapsız kaldığı para kuleleri skandalına dair ilk duruşmanın tarihi belli oldu.

Buna göre duruşma, 25 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde saat 10’da görülmeye başlanacak.

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