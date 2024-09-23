Tarih belli oldu! Para kuleleri davasında sıcak gelişme
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu "para kuleleri" skandalında ilk duruşma tarihi belli oldu.
yeniakit.com.tr
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı kaybettiği ve Özgür Özel’in göreve gelmesinin ardından yayınlanan milyonlarca lira paranın sayıldığı görüntüler hayli gündemi sarstı.
O dönem söz konusu paraların Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel’in desteklenmesi için delegelere dağıtıldığı iddiası ortaya atıldı.
CHP’lilerin cevapsız kaldığı para kuleleri skandalına dair ilk duruşmanın tarihi belli oldu.
Buna göre duruşma, 25 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde saat 10’da görülmeye başlanacak.
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