Tarih belli oldu! Kavuran sıcaklar geliyor

Sosyal medyada 'Meteoroloji fenomeni' olarak tanınan Kerem Ökten yine çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

Kerem Ökten paylaşımında, "Haziran ayı ile birlikte yaz mevsimi başlıyor. Havalar çok ısınacak. Özellikle haziran ayının ilk haftası... İkinci hafta tekrar serin havalar gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kerem Ökten kimdir?

Herkesin Meteoroloji uzmanı olarak tanıdığı Kerem Ökten hakkında birkaç ay önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) suç duyurusunda bulunmuştu. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, ""İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerin kullanmıştı.

Kerem Ökten ise bu iddiaların ardından, "Meteoroloji mezunu olmadığımı daha önce dürüstçe açıklamıştım. Ben hiçbir yerde İTÜ mezunu olduğumu yazmadım. 36 yaşımdayım. Ben işletme fakültesinden muhasebe ve denetim bölümü mezunuyum" ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medlada büyük bir takipi kitlesi olan Ökten'in genellikle tahminlerinin doğru çıktığı takipçileri tarafından belirtiliyor.