  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu “Melek Anne” 750 milyon liralık köşkte oturmuş

İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!

Maduro'dan İsrail'e Refah tepkisi! ''Netanyahu bu çağın Herodes'idir''

Ali Koç rakibini kızdıracak! FETÖ’nün içeri attığı Aziz Yıldırım’a ‘FETÖ’cü iması

Arap ülkeleri Türkiye'nin elinden kapmaya başladı! Yetkili isim kötü haberi verdi

Fatih Erbakan büyük bir tehlike atlattı! Tam anlamıyla manidar, işin arkasından bakın ne çıktı

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

CHP yine ekmekle oynuyor İşçi kıyımında şaşkına çeviren bahane

Galatasaray’ın yıldızından taraftara şok sözler! Size yazıklar olsun!
Yaşam Tarih belli oldu! Kavuran sıcaklar geliyor
Yaşam

Tarih belli oldu! Kavuran sıcaklar geliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:54:00 -
Tarih belli oldu! Kavuran sıcaklar geliyor

Türkiye bu yazı bir hayli sıcak geçirecek. Sosyal medyadan yaptığı tahminlerle ses getiren Kerem Ökten, sıcaklarla ilgili tarih verdi.

Sosyal medyada 'Meteoroloji fenomeni' olarak tanınan Kerem Ökten yine çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

Kerem Ökten paylaşımında, "Haziran ayı ile birlikte yaz mevsimi başlıyor. Havalar çok ısınacak. Özellikle haziran ayının ilk haftası... İkinci hafta tekrar serin havalar gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kerem Ökten kimdir?

Herkesin Meteoroloji uzmanı olarak tanıdığı Kerem Ökten hakkında birkaç ay önce  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) suç duyurusunda bulunmuştu. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, ""İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerin kullanmıştı.

Kerem Ökten ise bu iddiaların ardından, "Meteoroloji mezunu olmadığımı daha önce dürüstçe açıklamıştım. Ben hiçbir yerde İTÜ mezunu olduğumu yazmadım. 36 yaşımdayım. Ben işletme fakültesinden muhasebe ve denetim bölümü mezunuyum" ifadelerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medlada büyük bir takipi kitlesi olan Ökten'in genellikle tahminlerinin doğru çıktığı takipçileri tarafından belirtiliyor.

Unutulmaya yüz tuttu! Bu mesleğin son temsilcilerinden
Unutulmaya yüz tuttu! Bu mesleğin son temsilcilerinden

Yaşam

Unutulmaya yüz tuttu! Bu mesleğin son temsilcilerinden

Bu kareler çok konuşulur! İşte yapay zeka gözünden geleceğin Antalya'sı
Bu kareler çok konuşulur! İşte yapay zeka gözünden geleceğin Antalya'sı

Yaşam

Bu kareler çok konuşulur! İşte yapay zeka gözünden geleceğin Antalya'sı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23