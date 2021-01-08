  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tarih belli oldu! AK Parti'de sıkıştırılmış kongre süreci başlıyor
Siyaset

Tarih belli oldu! AK Parti'de sıkıştırılmış kongre süreci başlıyor

AK Parti, koronavirüs nedeniyle iki kez ara vermek zorunda kaldığı büyük kongre takvimine yeniden başlıyor. Aralarında Sivas, Kırşehir, Yozgat, Adıyaman, Mardin, Yalova’nın da bulunduğu 23 ilde kongreler bir hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 07:20:00 -
Tarih belli oldu! AK Parti'de sıkıştırılmış kongre süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ele alınan ve kesinleştiği belirtilen takvim uyarınca, 23 ilde kongreler 13 Ocak’ta başlayıp, 20 Ocak’ta tamamlanacak. 13 Ocak’ta 4, 18 Ocak’ta 9, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde ise beşer il kongresi yapılacak. 13 Ocak’ta yapılacak Kırıkkale il kongresine bizzat katılabileceği ifade edilen Erdoğan’ın, kongrelerin büyük bölümünde video konferans yöntemiyle teşkilatlarına ve partililere seslenmesi bekleniyor.

Hangi illerde yapılacak?

AK Parti il kongre takvimine göre, 13 Ocak Çarşamba günü Sivas İl Kongresi yapılacak. AK Parti’de netleşen kongre takvimine göre 13 Ocak’ta Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat; 18 Ocak Pazartesi Muş, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Kilis, Manisa, Adıyaman, Mardin, Aydın; 19 Ocak Salı günü Karabük, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın; 20 Ocak Çarşamba Yalova, Sakarya, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongreleri yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arka Sokaklar'ın oyucusundan büyük rezillik! Muhalifliğin dozunu kaçırdı
Gündem

Arka Sokaklar'ın oyucusundan büyük rezillik! Muhalifliğin dozunu kaçırdı

Ahlaksız sinema film oyuncularından biri olan Şevket Çoruh’tan ağır küfürlü bir tweet geldi. Muhalifliğin dozunu kaçıran gezici zihniyet yen..
İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Bele..
Başkan Erdoğan'dan Saadet Partili isme sürpriz ziyaret
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Saadet Partili isme sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ediyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay