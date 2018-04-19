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Tarih açıklandı! Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch'un ilk uçuşu yapacağı tarih önümüzdeki yaz olarak açıklandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:00
Tarih açıklandı! Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch için beklenen açıklama sonunda geldi. Bu yıl 4'üncüsü yapılan Uzay Sempozyumu kapsamında bir açıklama yapan şirket, uçağın ilk test uçuşunu yaz aylarında yapacağını duyurdu.

ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Uzaya gönderilecek roketleri atmosferin üst katmanlarına taşıyacak olan uçağın dikkat çeken özellikleri şu şekilde:

226 ton ağırlığındaki dev uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip.
Mohavi Çölü'nde özel bir hangarda üretilen uçak tam 6 jet motoruna sahip. Dev uçak 28 tekerden destek alıyor.
15 metre kuyruk uzunluğuna sahip olan uçak tam 8 bin 200 bin metrekarelik özel tasarlanan hangarda üretildi.
Uçağın kanat açıklığı tam 117 metre.

GÖRÜNTÜSÜ FİLMLERDEN ÇIKMIŞ GİBİ

İkiz gövdesi ve kokpitleriyle bilim kurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen uçağın uzay araştırmalarındaki maliyeti büyük oranda düşürmesi bekleniyor. Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:00
  1. Teknoloji
  2. uçak

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