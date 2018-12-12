Tarifsiz mutluluk! Jandarmanın verdiği haberi duyunca yerinde duramadı

Erzurum'un Hınıs İlçesi'nde hırsızların çaldığı 8 büyükbaş hayvanın bulunmasına sevinen çiftçi, jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

Olay 4 Aralık 2018 günü Hınıs İlçesine balı Toraman Mahallesi'nde eydana geldi. C.K.'ya ait ahırdan 8 büyükbaş hayvan çalındı. Hırsızlık olayını soruşturan jandarma kullanılan aracın Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde olabileceği ihtimali üzerine harekete geçti.

Jandarma timine sarılarak teşekkür etti

Güroymak İlçesi'nde A.Y. ve E.B.' ile E.S. ve İ.A.'ye çaldıkları hayvanları satarken yakalandı. Hayvan hırsızlarından E.B. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma çalınan 8 büyükbaş hayvanı C.K.'ya teslim etti. Hayvanlarına kavuşan C.K. jandarma timine sarılarak teşekkür etti.