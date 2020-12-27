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Yerel Tarifsiz acı! Eşini gözlerinin önünde katlettiler
Yerel

Tarifsiz acı! Eşini gözlerinin önünde katlettiler

Adana’da eşiyle eve dönen Erhan Arıkonak (32), önünü kesen motosikletli ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle vurularak eşinin gözleri önünde öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 08:47:00 - 2020-12-27 09:06:35
Tarifsiz acı! Eşini gözlerinin önünde katlettiler

Olay, Adana'da merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi.

Erhan Arıkonak ve eşi 34 SY 0771 plakalı otomobilleriyle evlerine gittikleri sırada, iddiaya göre motosikletli bir kişi önlerini kesti.

Başına saçma isabet etti

Otomobilden inen Arıkonak, motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanındaki pompalı tüfekle Arıkonak’a ateş açtı. Arıkonak, başına saçma isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Arıkonak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Furkan S. olduğunu düşünen polis, şüpheliyi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü. Öte yandan Arıkonak’ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Arıkonak

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