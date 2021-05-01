  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Nisan ayında kar yağdı
Türkiye'den Ukrayna'ya 'Ramazan' yardımı
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Yemek Tarifleri Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?

Hem tarhanalı hem patatesli; farklı bir lezzette olan bu köftenin tarifi merak ediliyor. Farklı ve tarifi de oldukça kolay olan tarhanalı patates köftesi için gerekli malzemeler araştırılıyor. Peki, tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır? Tarhanalı patates köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:51:00 -
Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?

Tarhanalı patates köftesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı sıcak su, 3 tane haşlanmış patates, 1/2 tane kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı tarhana, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tane yumurta, 5-6 dal maydanoz

Kızartma için; 2 su bardağısıvı yağ

Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?

Öncelikle bulguru bir kabın içine koyun. Üzerine sıcak su ekleyin. Daha sonra kabı streç filmle kapatıp 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakmalısınız.

Demlendikten sonra üzerine sırayla soğanı, maydanozu, patatesi, yumurtayı, salçayı ekleyin. Ardından spatula yardımıyla karıştırmaya başlayın. 

Karışıma unu ve tarhanayı da ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Tuz ve karabiberi de ilave edin.

Karışım kıvam aldıktan sonra içerisinden bir top alabilirsiniz. Daha sonra elinizle yuvarlak köfte şekli vermeniz gerekir.

Tüm malzemeler bitene kadar bu işlemi yapın.

Bir tavaya aldığınız yağda arkalı önlü güzelce kızartıp bir havlu kâğıdın üstüne almalısınız. Fazla yağları süzüldükten sonra sıcak sıcak servis edebilirisiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı
Dünya

Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia'da yaptığı bir konuşmanın ardından maskesini bulamayınca paniğe kapılarak 30 saniye boyunca maskesini aradı...
3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!
Gündem

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu
Gündem

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu

Laikçi Kemalistlere 2 bin 500 liradan M. Kemal kitabı satarak tarihin en büyük 'tokatçılığına' imza atan ve kamuoyunca 'Tosuncuk' olarak bil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay