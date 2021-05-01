Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?
Hem tarhanalı hem patatesli; farklı bir lezzette olan bu köftenin tarifi merak ediliyor. Farklı ve tarifi de oldukça kolay olan tarhanalı patates köftesi için gerekli malzemeler araştırılıyor. Peki, tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır? Tarhanalı patates köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Tarhanalı patates köftesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
2 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı sıcak su, 3 tane haşlanmış patates, 1/2 tane kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı tarhana, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tane yumurta, 5-6 dal maydanoz
Kızartma için; 2 su bardağısıvı yağ
Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?
Öncelikle bulguru bir kabın içine koyun. Üzerine sıcak su ekleyin. Daha sonra kabı streç filmle kapatıp 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakmalısınız.
Demlendikten sonra üzerine sırayla soğanı, maydanozu, patatesi, yumurtayı, salçayı ekleyin. Ardından spatula yardımıyla karıştırmaya başlayın.
Karışıma unu ve tarhanayı da ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Tuz ve karabiberi de ilave edin.
Karışım kıvam aldıktan sonra içerisinden bir top alabilirsiniz. Daha sonra elinizle yuvarlak köfte şekli vermeniz gerekir.
Tüm malzemeler bitene kadar bu işlemi yapın.
Bir tavaya aldığınız yağda arkalı önlü güzelce kızartıp bir havlu kâğıdın üstüne almalısınız. Fazla yağları süzüldükten sonra sıcak sıcak servis edebilirisiniz.