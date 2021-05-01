Hem tarhanalı hem patatesli; farklı bir lezzette olan bu köftenin tarifi merak ediliyor. Farklı ve tarifi de oldukça kolay olan tarhanalı patates köftesi için gerekli malzemeler araştırılıyor. Peki, tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır? Tarhanalı patates köftesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?