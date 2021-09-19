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Yerel Tarhana sermek isterken 6 metreden düşerek can verdi
Yerel

Tarhana sermek isterken 6 metreden düşerek can verdi

Manisa'nın Kula ilçesinde, besihanenin teras katında tarhana sermek için çarşaf açtığı esnada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşen Hanım Ayşe Sönmez (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 05:42:00 -
Tarhana sermek isterken 6 metreden düşerek can verdi

Olay, saat 12.30 sıralarında Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Hanım Ayşe Sönmez kendilerine ait besihanenin teras katında, kardeşi Kadriye Ç. ile tarhana sermek için çarşaf açtığı sırada geri geri yürürken dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. ağır yaralanan Sönmez, kardeşi Kadriye Ç. ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hanım Ayşe Sönmez yaşamını yitirdi.

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