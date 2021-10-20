  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Tarhana çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tarhana çorbası tarifi nasıl yapılır?

Tarhana çorbası yapımı zor gözükebilir ama bu tarifle çok pratik tarhana çorbası yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:53:00 -
Tarhana çorbası tarifi nasıl yapılır?

Tarhana çorbası yapımı zor gözükebilir ama bu tarifle çok pratik tarhana çorbası yapabileceksiniz. İşte tarifi...

Malzemeleri

  • 7 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı toz tarhana
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Tarhanayı geniş bir kabın içine dökelim. Toz naneyi ekleyip çırpma işlemine başlayalım. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 16 dakika boyunca dinlendirin. Bir tencerenin içine sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, ocağın üstüne tencereyi koyun. Yağların erimesini bekleyin. Sarımsak ve salçayı ezerek karıştırın. Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin ve karıştırın. Tencerenin içine 5 su bardağı suyu ekleyin. Koyulaşana kadar pişirmeye devam edin. Çorbayı sıcak olarak servis etmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun.

Cennet Çorbası Tarifi
Cennet Çorbası Tarifi

Kadın - Aile

Cennet Çorbası Tarifi

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim tırmandı! Azerbaycan'dan flaş İran hamlesi: Yasakladılar!
Dünya

Gerilim tırmandı! Azerbaycan'dan flaş İran hamlesi: Yasakladılar!

Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim yükseldi. Son olarak Bakü yönetimi, İran'a ait TIR'ların Astara Sınır Kapısı’ndan geçişini engelledi...
Ali Koç: Özdemir Bayraktar'a 'Siz ve oğullarınız milli servetsiniz' demiştim
Gündem

Ali Koç: Özdemir Bayraktar'a 'Siz ve oğullarınız milli servetsiniz' demiştim

Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda, ilk ve tek yerli şanzımanın tanıtım töreninde konuşan Ali Koç, 12 yıl önce görüştüğü Özdemir Bayraktar'..
Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!
Gündem

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Brexit ile Avrupa'da bir boşluk oluştuğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay