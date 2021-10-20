Tarhana çorbası tarifi nasıl yapılır?

Tarhana çorbası yapımı zor gözükebilir ama bu tarifle çok pratik tarhana çorbası yapabileceksiniz. İşte tarifi...

Malzemeleri

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Tarhanayı geniş bir kabın içine dökelim. Toz naneyi ekleyip çırpma işlemine başlayalım. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 16 dakika boyunca dinlendirin. Bir tencerenin içine sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, ocağın üstüne tencereyi koyun. Yağların erimesini bekleyin. Sarımsak ve salçayı ezerek karıştırın. Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin ve karıştırın. Tencerenin içine 5 su bardağı suyu ekleyin. Koyulaşana kadar pişirmeye devam edin. Çorbayı sıcak olarak servis etmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun.