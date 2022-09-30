Tarçınlı un kurabiyesi: Ağızda dağılan tarçınlı kurabiye! Bayatlamayan tarçınlı un kurabiyesi minik

Tarçınlı Un Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler

-1 çay bardağı pudra şekeri

-250 g margarin veya tereyağ

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1 çay bardağı sıvı yağ

-5,5 su bardağı un

-1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kurabiyeleri bulamak için;

-1 çay bardağı pudra şekeri

-1 tatlı kaşığı tarçın

Tarçınlı Un Kurabiyesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle ceviz hariç diğer malzemeleri yoğurma kabına alarak hamuru yoğuralım ve hazırlayalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çok fazla un ilave ederek hamuru sertleştirmeyelim. Son olarak cevizi ekleyelim ve tekrar yoğuralım. Hazırladığımız hamurdan parçalar kopartalım ve elimizle yuvarlayarak şekil verip önceden ısıttığımız 170°C fırında 35-40 dakika kadar pişirelim. Yaklaşık olarak 1,5 tepsi yani 40-45 adet kurabiye çıkıyor. Eğer kavrulmuş tadı isterseniz 5 dk daha pişirebilirsiniz ama hafif pembeleşmesi yeterli çok uzun süre tutmayınız. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra ele alabileceğiniz sıcaklığa geldiğinde tarçın ve pudra şekeri karışımına bulayalım. Soğuk olduğunda şeker ve tarçın kurabiyenize yapışmaz o nedenle sıcak olması önemli. Ağızda dağılan çok güzel bir kurabiye, beğeneceğinizi düşünüyorum. Afiyet olsun.

Ağızda Dağılan Tarçınlı Minik Kurabiye (170 Adet) Tarifi İçin Malzemeler

1 paket margarin veya tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı nişasta

2.5 su bardağı un

3 çorba kaşığı pudra şekeri

1 vanilya

1 kabartma tozu

Piştikten sonra:

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı pudra şekeri

Ağızda Dağılan Tarçınlı Minik Kurabiye (170 Adet) Tarifi Nasıl Yapılır?

Margarin, pudra şekeri, nişasta, tarçın, vanilya, kabartma tozu karıştırılır. En son un yavaş yavaş katılıp iyice yoğurulur. İlk başta toparlanmayacak gibi görünebilir hiç malzeme ekleme yapmayın. Tüm malzemeler iyice karışıp hamur kıvam aldıktan sonra tepsiye yağlı kağıt serilir. Hamurdan fındıktan biraz daha küçük olacak şekilde parçalar alınır, elle yuvarlanır. Tüm hamur bitene kadar bu işleme devam edilir. Önceden ısıtılmış 170°C fırında hafif kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirilir. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetine pudra şekeri, tarçın koyulup pişen kurabiyeler azar azar bu poşete atılır fazla zedelemeden karıştırılır. Dilerseniz tarçın ve pudra şekerine bulama işlemini tabakta da yapabilirsiniz. Eğer pudra şekeri, tarçın az gelirse aynı ölçüde hazırlayıp tüm kurabiye pişene kadar devam edilir, çay veya kahve yanına servis edilir, Deneyeceklere afiyet olsun.

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