Tarçınlı su faydaları nelerdir? Zayıflatır mı? Tarçınlı su diyeti

Tarçına kendine özgü eşsiz kokusunu ve tadını veren içeriğindeki yağ asitleridir. Tarçın yağında bulunan sinnameldehit adı verilen madde tarçının sağlığa faydalı özelliklerinin kaynağıdır. Ayrıca polifenol içeren tarçın güçlü antioksidan içeriğinin yanı sıra güçlü bir antiinflamatuar özellik gösterir.

Tarçınlı Su Faydaları Nelerdir?

Beyin sağlığını korumaya yardımcı olan tarçınlı su Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik bozuklukların önlenmesine yardımcı olur.

Antioksidan bileşenler açısından zengin bir kaynak olan tarçınlı su, kanser hücresi oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Ayrıca oluşan kanser hücrelerinin çoğalmasını da önler.

Ayrıca tarçınlı su hücre mutasyonuna ve DNA hasarına karşı vücudu koruyucu özelliğe sahiptir.

Doğal antibiyotik, anti-mikrobik, anti-viral ve anti-mantar özelliğe sahip olan tarçınlı su, vücuda zararlı enfeksiyonlara karşı mücadeleye yardımcı olur.

Antioksidan bileşenleri sayesinde vücudun bağışıklı sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur.

Alerjik reaksiyonlara karşı vücudu koruyan tarçınlı su anti-inflamatuar etkisi sayesinde iltihaplanmayı azaltıcı etki gösterir ve aynı zamanda histamin reaksiyonlarını engelleyerek alerji belirtilerini ortadan kaldırır.

Yorgunluğu ve halsizliği giderici etkiye sahip olan tarçınlı su romatizmal hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Tarçınlı Su Neye İyi Gelir?

Anti-diyabetik etkisi ile ön plana çıkan tarçınlı su kan şekerini düzenlemeye yardımcı olarak şeker hastalığı oluşma riskini önler ve aynı zamanda şeker hastalığının tedavisinde yardımcıdır. Antibiyotik ve anti-mikrobik özelliklere sahip olan tarçınlı su ciltte oluşan alerjik reaksiyonların, kızarıklıkların, tahriş ve enfeksiyonların oluşmasını engeller.

Tarçınlı su ile düzenli olarak yapılan ağız gargarası, ağız içinde yaşayan ve diş çürüğü, ağız kokusu, ağız enfeksiyonuna neden olan bakterilerin oluşmasını engeller. Yüksek tansiyon hastalarına iyi gelen tarçınlı su, bağırsaklarda nitrozamine oluşumumu engelleyerek kabızlığı önler.

Strese iyi gelen tarçınlı su, bu duruma bağlı olarak gelişen baş ağrılarını da dindirmeye yardımcıdır. Tarçınlı su yüksek kolesterole de iyi gelir. İçeriğinde yer alan özel bileşenler sayesinde kötü kolesterol olarak bilinen kandaki LDL ve Trigliserid seviyelerini düşürürken iyi kolesterol olan HDL seviyesini artırır.

Tarçınlı Su Zayıflatır mı?

Tarçınlı su içinde yer alan enzimler, özellikle karın bölgesinde yer alan kan damarlarını uyarır ve bu bölgede oluşan yağların yakımını hızlandırır. Kilo vermede en etkin baharatlardan biri olan tarçın, kan şekeri seviyesini düzenler. İnsülin direncini de önleyen tarçınlı su ara öğünlerde kişinin acıkmasını önleyerek uzun süre tok tutar.

Termojenik özelliğe sahip olan baharat sindirim sırasında vücut sıcaklığının yükselmesini sağlayarak metabolizmayı hızlandırır. Vücudun harcadığı enerji miktarını artıran tarçınlı su, gıdaların mideye taşınma sürecini yavaşlatır.

Diyet sırasında oluşabilecek tatlı krizlerine engel olur. İçeriğinde yer alan antioksidanlar sayesinde vücutta biriken ödemin atılmasını sağlayarak zayıflamaya yardımcı olan tarçınlı su içmek aynı zamanda toksin maddelerin atılmasına da yardımcı olur.

Tarçınlı su ile zayıflamak için aynı zamanda sağlıklı bir diyet programı ile birlikte düzenli fiziksel aktivite de önerilir.

Tarçınlı Su Diyeti Nasıl Yapılır?

1 bardak suyun içerisine atılan 3-4 adet çubuk tarçın kaynatılır ve ocaktan alındıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı bal ve 2 adet karanfil eklenir. Hazırlanan karışın kahvaltıdan önce aç karnına ve yatmadan önce tüketilir.

Peki, tarçınlı su kaç gün içilmeli? 15 gün boyunca sağlıklı bir zayıflama programına ek olarak uygulanan tarçınlı su diyeti iştahı azaltarak kilo vermeye yardımcı olur. Bu diyeti uygularken aşırı yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan, hazır gıdalardan, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmak büyük önem taşır.

Tarçınlı Su Nasıl ve Ne Kadar Tüketilmeli?

Çubuk tarçın ya da toz tarçın kullanılarak hazırlanan tarçınlı su gün boyunca özellikle aç karnına ve ara öğünlerde tüketilir. Sadece tarçın ve su kullanılarak hazırlanabileceği gibi etkinliğini arttırmak amacıyla zerdeçal, zencefil, limon, yeşil çay ve karanfil gibi bitkisel ürünlerle birlikte de tüketilebilen tarçınlı su kürü, 15 günlük kürler halinde uygulanmalıdır.

Kabuk ya da toz tarçın kaynamış sıcak su içerisinde 15-20 dakika kadar bekletilir. Ilıdıktan sonra tüketilmesi önerilen tarçınlı su, günlük 1-1.5 litre kadar tüketilebilir.

Tarçınlı Su Zararları ve Yan Etkileri

Tarçınlı su faydası olduğu kadar zararları da olabilen bir baharattır. Tüm besin maddelerinde olduğu gibi tarçında aşırı miktarda tüketildiğinde yan etkiler yaratabilir. Uzun süre tarçınlı su kullanımı kabızlığa neden olabilir.

Peki, tarçınlı su tansiyonu düşürür mü? Sürekli ilaç kullanan kişiler özellikle yüksek tansiyon hastalarının tarçınlı su tüketimine dikkat etmeleri gerekir. İlacın etkisini arttıran tarçın, tansiyonun aşırı düşmesine neden olur.

Peki, tarçınlı su şekeri düşürür mü? Aşırı tarçınlı su tüketimi kan şekerinin düşmesine de neden olur. Özellikle cerrahi operasyon geçireceklerin işlemden en az 15 gün önce tarçın tüketimini kesmeleri gerekir.

Gebelik döneminde tarçın suyu tüketiminin yan etkisine dair bilgi almak için mutlaka doktora danışılmalıdır.

Zayıflatan 5 Tarçınlı Su Tarifi

Zayıflama İksiri: Zayıflatan Tarçınlı Su

Çubuk tarçın su, karanfil, kök zerdeçal, zencefil, dilimlenmiş elma ve karanfil kullanılarak hazırlanan zayıflatan tarçınlı su, vücutta biriken fazla suyun ve toksin maddelerin atımını sağlayarak zayıflamaya yardımcı olur. Hazırlanan çubuk tarçınlı su gün boyunca özellikle yemeklerden önce ve sabah aç karnına tüketilir. Zayıflatan Tarçınlı Su

Nefis Aroması ile Ferahlatan Karışım: Tarçınlı Su ile 2 Haftada 5 Kilo Zayıflama

Su ve toz tarçın ya da çubuk tarçın kullanılarak hazırlanan tarçınlı su ile haftada 5 kilo zayıflama mümkün olabilir. Sabah ve akşam yatmadan önce aç karnına tüketilmesi önerilen karışım, 15 gün boyunca tüketildiğinde vücutta biriken toksinlerin ve ödemin atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımı sağlayan tarçınlı suyun 15 günden fazla tüketilmesi önerilmemektedir. Tarçınlı Su ile 2 Haftada 5 Kilo Zayıflama

Zayıflamaya Yardımcı Detoks İçeceği: Tarçınlı Su ile 2 Haftada 5 Kilo

Su ve toz tarçın kullanılarak hazırlanan tarçınlı su ile 2 haftada 5 kilo zayıflayabilirsiniz. Kendine özgü aroması ile damakta kalıcı bir lezzet bırakan tarçınlı su detoksu, iştahı baskılayarak zayıflamaya yardımcı olur. Kan şekerini düzenlemeye de yardımcı olan tarçınlı su zayıflamaya yardımcı olmasının şeker hastalığının tedavisine de destek olur. Tarçınlı Su ile 2 Haftada 5 Kilo

Zayıflatan Mucize: İştah Kesen Tarçınlı Su

Çubuk tarçın ve su kullanılarak hazırlanan iştah kesen tarçınlı su, sabah ve akşam aç karnına tüketildiğinde iştahı keserek vücuda yüksek oranda kalori alınmasını önler. İştah kesen tarçınlı su düzenli olarak tüketildiğinde hem kan şekerini düzenler hem de vücutta biriken faza suyun dışarıya atılmasına yardımcı olur. İştah Kesen Tarçınlı Su

Ödem Attıran Detoks İçeceği: Tarçınlı Su

Su ve toz tarçın kullanılarak hazırlanan tarçınlı su vücuttaki ödemin ve toksin maddelerin atılmasını sağlayarak metabolizmayı hızlandırır. Hazırlanan içecek gün boyu ara öğünlerde ve yemek öncelerinde tüketilmelidir. Tarçınlı Su