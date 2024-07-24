Tarçın ve bal karışımının inanılmaz faydaları: Tam bir şifa deposu! Sipariş verin, bunu yapın! Her şey yolunda gidecek

Bal Tarçın Karışımının Faydaları

– Bal ve tarçın karışımı ciltteki sivilceleri geçirir. Birkaç gün düzenli şekilde uygulandığında sivilcelerin ciltten giderilmesini sağlar.

– Bal tarçın karışımı kronikleşen öksürük problemlerine oldukça iyi gelir. Soğuk algınlığına da iyi gelen bal tarçın karışımının sinüsleri temizleme özelliği de bulunmaktadır.

– Bal ve tarçın karışımı boğaz ağrılarını iyileştirmektedir.

– Bal ve tarçın midede meydana gelen gazları önler.

– Bu karışımı düzenli şekilde tüketen kişilerde bağışıklık sistemi güçlenir. Vücut bakterilere karşı daha dayanıklı hale gelir.

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– Bal tüketimi ayrıca vücutta akyuvarları güçlendirir. Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı direnç oluşturur.

– Bal ve tarçının çeşitli deri hastalıklarını tedavi etme özelliği vardır. Mantar ve egzama gibi hastalıklarda tedavi edici olarak kullanılmaktadır.

– Mide hastalıklarına ve kemik yıkımına oldukça iyi gelen bal tarçın karışımı bazı kanser hastalıklarında da kullanılabilir. ( Bunun için doktorunuza danışmayı unutmayınız)

Bal ve Tarçın Kürleri

Sivilceler için Bal Tarçın Kürü

– 3 çorba kaşığı bal

– 1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı ve uygulanışı: Malzemeleri karıştırdıktan sonra sivilcelerinizin üstüne sürün ve yatın. Kalktığınızda yüzünüzü yıkayın. 1 ay boyunca 2 günde bir uygulanan kür sayesinde sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

Diş Ağrısı için Bal Tarçın Kürü

– 1 kaşık tarçın

– 5 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı ve uygulanışı: Tarçın ve bal karıştırılarak ağrıyan dişe uygulanır. Ağrı tamamen kesilene kadar gün içinde 3 kere uygulanır. Diş ağrısını geçirme özelliği bulunmaktadır.

Öksürüğe Karşı Bal Tarçın Kürü

– 1 kaşık ılık bal

– Yarım çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı ve uygulanışı: Gün içinde 3 kere yenilmesi gereken bu karışım kronik öksürüğe ve boğaz ağrısına oldukça iyi gelmektedir.

Vücut Direncini Arttıran Bal Tarçın Kürü

– Yarım kaşık bal

– Çok az miktar tarçın

Hazırlanışı ve uygulanışı: Gün içinde yorgunluğunuzun hat safhaya ulaştığı saatler olan 15:00 sıralarında tüketirseniz vücut direnciniz artar ve kendinizi daha zinde hissedersiniz. 1 hafta kullanmanız yeterlidir. Daha fazla kullanmayınız.