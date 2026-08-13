Tarçın kaç kalori? Hoş kokusuna talep yağıyor: Aman dikkat öyle bir şey yaptı ki... 6 kalorilik, bu işe yarayacak

Tarçın, Cinnamomum cinsine ait ağaçların kabuğundan elde edilen aromatik bir baharattır. Hem mutfaklarda hem de sağlık alanında yaygın olarak kullanılan tarçın, düşük kalori içeriği ve zengin besin değerleri ile dikkat çeker. Antioksidan özellikleri ve iltihap önleyici etkileri sayesinde sağlığa faydalıdır.

Tarçın Nedir?

Tarçın, Cinnamomum cinsine ait ağaçların kabuğundan elde edilen bir baharat türüdür. Genellikle toz halinde veya çubuk şeklinde tüketilen tarçın, hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Tarçın, kendine has aroması ve lezzeti ile birçok yemek ve tatlıda yer almakta, ayrıca çeşitli sağlık faydaları ile de dikkat çekmektedir.

Tarçının Besin Değeri

Tarçın, düşük kalori içeriği ile bilinen bir baharat olmasına rağmen, besin değeri açısından zengin bir kaynaktır. 1 tatlı kaşığı (yaklaşık 2.6 gram) tarçın, yaklaşık olarak 6 kalorilik bir enerji sağlamaktadır. Bununla birlikte, tarçın aynı zamanda birçok vitamin ve mineral içermektedir:

Demir

Kalsiyum

Manganez

Vitamin K

Tarçının Kalori İçeriği

Tarçının kalori içeriği, kullanıldığı miktara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel olarak, tarçın aşağıdaki kalori değerlerine sahiptir:

1 tatlı kaşığı (2.6 gram): 6 kalori

1 yemek kaşığı (8 gram): 19 kalori

100 gram tarçın: yaklaşık 247 kalori

Bu değerler, tarçının kullanılma şekline ve eklenen diğer malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Tarçın, düşük kalorili bir baharat olmasının yanı sıra, sağlığa faydalı bileşenler içermesi nedeniyle diyetlerde sıkça tercih edilmektedir.

Tarçının Sağlığa Faydaları

Tarçın, çeşitli sağlık faydaları ile bilinmektedir. Bunlar arasında:

Antioksidan özellikler: Tarçın, serbest radikallere karşı koruma sağlayan güçlü antioksidanlar içerir.

İltihap önleyici etkiler: Tarçın, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek bileşenler içerir.

Kan şekerini düzenleme: Tarçın, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Kalp sağlığını destekleme: Tarçın, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sonuç

Tarçın, düşük kalori içeriği ile diyetlerde yer alabilecek sağlıklı bir baharattır. 1 tatlı kaşığı tarçın, yalnızca 6 kalori içermekte olup, aynı zamanda birçok sağlık faydası da sunmaktadır. Tarçın, yemeklerin lezzetini artırmanın yanı sıra, sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak da tercih edilebilir. Ancak, her gıda maddesinde olduğu gibi, tarçını da ölçülü bir şekilde tüketmek önemlidir.

Ekstra Bilgiler

Tarçın, ayrıca çeşitli kültürel ve tarihi öneme sahip bir baharat olarak da dikkat çekmektedir. Antik Mısır'da mumyalama süreçlerinde kullanılmış, Orta Çağ'da ise zenginlerin ve aristokratların sofralarını süslemiştir. Günümüzde ise, tarçın hem tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılmakta ve çeşitli sağlık ürünlerinde yer almaktadır. Tarçının farklı türleri (Ceylon tarçını ve Cassia tarçını gibi) bulunmaktadır ve bu türler arasında besin değerleri ve tat farklılıkları mevcuttur.