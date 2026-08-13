Böyle bir yürek katılığı ancak CHP zihniyetinden beklenir! Bulduğu parayı teslim eden işçiye ödül verdirmediler

Seyfi Uzunkök, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle anlattı: “Kırşehir’de bir temizlik işçisi Yaşar Akdoğan 150 bin TL para bulup sahibine vermiş… Ankara’da ödül vermek istedim. ‘Başkan Yardımcısı Hanefi Güngör’ü ara’ dediler… Aradım… ‘Cumhur Haber Ajansı’ndan arıyorum. Merhamet ve Emek Ödül Töreni düzenliyoruz. Yaşar Bey’e ödül vermek istiyoruz’ diyerek durumu izah ettim… Adam bana, ‘ben ödül almasına olumsuz bakıyorum, temizlik işçisi de olumsuz bakıyor’ dedi. ‘Neden personelinize ödül verilmesini istemiyorsunuz?’ dedim… Sesini sertleştirerek, ‘olumsuz bakıyorum!’ dedi. Ve bu adam insan kıtlığı varmış gibi hem belediye başkan yardımcısı hem de özel kalem müdürü… Temizlik işçisine ulaşmama da müsaade etmedi. Yazık… Çok yazık”