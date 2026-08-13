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Eğitim ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı
Eğitim

ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı

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ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Temmuz pazar günü uygulanan 2026-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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