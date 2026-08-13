ÖSYM duyurdu! DGS sonuçları açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Temmuz pazar günü uygulanan 2026-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.